06 مه 2026•بهروزرسانی: 06 مه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
مقامات ناوگان جهانی صمود گزارش دادند که چهار قایق متعلق به ائتلاف ناوگان آزادی که در تاریخ دوم مه از بندر سیراکوزا در ایتالیا برای رساندن کمکهای بشردوستانه به غزه حرکت کردند، در حال حاضر در حال حرکت به سمت آبهای سرزمینی یونان هستند.
در بیانیهای از سوی مقامات این ناوگان اشاره شده است که این چهار قایق به پیشروی خود در آبهای سرزمینی یونان بین شبه جزیره پلوپونز و کرت ادامه میدهند.
این بیانیه همچنین حاکی از آن است که 32 قایق دیگر متعلق به ناوگان جهانی به طور هماهنگ در سواحل جنوبی کرت منتظر هستند و برنامه حرکت آنان در ساعات آتی نهایی خواهد شد.
از سوی دیگر، گزارش شده است که مقدمات قایقهای مارماریس که قرار است به ناوگان جهانی صمود بپیوندند، تا حد زیادی تکمیل شده است و آموزش فعالان ادامه دارد.