Yunus Kaymaz
09 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئن 2026
تورنتو/ خبرگزاری آنادولو
در حالی تنها چند روز تا آغاز رقابتهای جام جهانی 2026 باقی مانده که برخی کشورها بیش از آنکه با اهداف ورزشی خود در این مسابقات خبرساز شوند، به دلیل مشکلات مربوط به ویزا، بازجوییهای طولانی و تدابیر سختگیرانه امنیتی در کانون توجه قرار گرفتهاند.
برخوردهای صورتگرفته با کاروانهای ملی ایران، عراق، سنگال و ازبکستان و همچنین جلوگیری از ورود یک داور سومالیایی که از سوی فیفا برای این رقابتها انتخاب شده بود، واکنشهای گستردهای را در محافل ورزشی برانگیخته است. در این میان، سکوت فیفا در برابر این رویدادها و وقوع اقداماتی که با روح جهانی و فراگیر ورزش در آستانه بزرگترین رویداد فوتبال جهان سازگار به نظر نمیرسند، انتقادهای زیادی را به همراه داشته است.
تنشهای سیاسی اخیر در خاورمیانه این بار بر تیم ملی فوتبال ایران نیز تاثیر گذاشت. ایران که در گروه «جی» جام جهانی با بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه است، در آستانه مسابقات با مشکلاتی در زمینه صدور ویزا از سوی آمریکا روبهرو شد.
پس از بررسیهای طولانی، آمریکا برای بازیکنان تیم ملی، امیر قلعهنویی سرمربی تیم و برخی اعضای کادر فنی ویزا صادر کرد، اما درخواست ویزای 13 نفر از اعضای کادر اداری و فنی کاروان ایران رد شد.
مسئولان ایرانی ضمن درخواست از فیفا برای ورود به موضوع، به دلیل ادامه ابهامات، محل اردوی خود را از ایالت آریزونا به شهر تیخوانا در مکزیک منتقل کردند. با این حال، تیم ملی ایران برای انجام هر سه دیدار مرحله گروهی ناچار خواهد بود به آمریکا سفر کند.
پس از جنجالهای مربوط به ویزای تیم ملی ایران، خبر بازجویی طولانیمدت ایمن حسین، مهاجم سرشناس تیم ملی عراق، نیز بازتاب گستردهای یافت. براساس گزارش منابع عراقی، ایمن حسین در فرودگاه شیکاگو حدود هفت ساعت مورد بازجویی قرار گرفت و تلفن همراه او نیز توسط ماموران بررسی شد.
همچنین به عکاس رسمی همراه تیم ملی عراق اجازه ورود به خاک آمریکا داده نشد. عراق پس از چهار دهه، برای نخستین بار از سال 1986 موفق به صعود به جام جهانی شده است.
حواشی پیش از جام جهانی تنها به بازیکنان و تیمهای ملی محدود نماند. عمر آرتان، داور اهل سومالی که از سوی فیفا برای قضاوت در این رقابتها انتخاب شده بود نیز با مشکل مشابهی مواجه شده است. آرتان پس از ورود به فرودگاه میامی و انجام بررسیهای امنیتی، اجازه ورود به آمریکا را دریافت نکرد.
این داور باتجربه که از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا به عنوان بهترین داور سال 2025 انتخاب شده بود، قرار بود نخستین داور سومالیایی تاریخ جام جهانی باشد.
تیمهای ملی سنگال و ازبکستان نیز پیش از آغاز مسابقات با تدابیر امنیتی سختگیرانه آمریکا مواجه شدند. تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد بازیکنان تیم ملی سنگال پس از ورود به آمریکا، پیش از خروج از ترمینال فرودگاه تحت بازرسیهای دقیق امنیتی قرار گرفتهاند و همه بازیکنان مورد کنترل قرار گرفتهاند.
تصاویر مشابهی نیز از کاروان تیم ملی ازبکستان منتشر شد. بازیکنان ازبکستان که برای برگزاری دیداری تدارکاتی برابر هلند به نیویورک سفر کرده بودند، تنها پس از انجام بازرسیهای امنیتی با سگهای پلیس اجازه ورود به ورزشگاه را پیدا کردند.