حاجی‌اف: 9 شهر و 300 روستا در قره‌باغ از نو ساخته می‌شود مشاور رئیس‌جمهور آذربایجان گفت که هم اکنون 9 شهر و 300 روستا در قره‌باغ از نو ساخته می‌شود.

باکو/ خبرگزاری آنادولو

حکمت حاجی‌اف، مشاور رئیس‌جمهور آذربایجان در امور سیاست خارجی، در حاشیه برنامه «جغرافیای صلح؛ قره‌باغ: بازسازی، ثبات و همکاری منطقه‌ای در قفقاز جنوبی» که با همکاری بنیاد دوستی، همکاری و همبستگی ترکیه و جمهوری آذربایجان و انجمن شبکه بین‌فرهنگی برگزار شد، گفت که 9 شهر و 300 روستا در قره‌باغ از نو ساخته می‌شود.

حاجی‌اف در گفت‌وگو با خبرنگار «آنادولو» با اشاره به روند بازسازی قره‌باغ گفت که عملیات ساخت‌وساز گسترده‌ای در منطقه ادامه دارد.

مشاور رئیس‌جمهور آذربایجان افزود: امروز در قره‌باغ 9 شهر و 300 روستا را از نو می‌سازیم؛ یعنی شهرها، شهرک‌ها و روستاهای جدید در حال احداث هستند.

به گفته او، طی مدت کوتاهی هزاران کیلومتر جاده، پل و تونل در منطقه ساخته شده و حدود 60 هزار نفر زندگی، کار و تحصیل در قره‌باغ را آغاز کرده‌اند.

وی همچنین با تاکید بر تداوم تهدید مین‌ها گفت که هم‌زمان با عملیات مین‌روبی، اسکان تدریجی شهروندان در شهرها و شهرک‌های منطقه ادامه دارد.