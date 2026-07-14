گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که جمعیت اتحادیه از سال 2029 به بعد کاهش خواهد یافت.

جمعیت اتحادیه اروپا از سال 2029 به بعد کاهش خواهد یافت گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که جمعیت اتحادیه از سال 2029 به بعد کاهش خواهد یافت.

بروکسل/ خبرگزاری آنادولو

جمعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سال 2029 به بعد شروع به کاهش کرده و نسبت جمعیت سالمندان به سرعت افزایش خواهد یافت.

گزارشی با عنوان "گذار جمعیتی در اتحادیه اروپا: درک تغییر و سازگاری با پیامدهای آن" که توسط کمیسیون اتحادیه اروپا تهیه شده، منتشر شده است.

این گزارش یادآوری می‌کند: جمعیت اتحادیه اروپا در سال 1960، 354.5 میلیون نفر بود و در آغاز سال 2025 به 450.6 میلیون نفر رسید. نرخ رشد جمعیت در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

گزارش مذکور همچنین تأکید می‌کند که پیش‌بینی می‌شود جمعیت اتحادیه اروپا در سال 2029 به اوج خود یعنی 453.3 میلیون نفر برسد و پس از آن یک دوره طولانی کاهش پیش‌بینی می‌شود.

این گزارش تخمین می‌زند که جمعیت اتحادیه اروپا در سال 2050 به حدود 445 میلیون نفر و در سال 2100 به 398.8 میلیون نفر کاهش خواهد یافت که حدود 11.7 درصد کمتر از سطح فعلی آن است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که نرخ رشد طبیعی جمعیت در اتحادیه اروپا، یعنی تفاوت بین تولد و مرگ، از سال 2012 منفی بوده و رشد اخیر جمعیت عمدتاً به دلیل مهاجرت بوده است.

این گزارش همچنین به روند پیر شدن سریع اروپا اشاره و بیان می‌کند که میانگین سنی در اتحادیه اروپا تا 2025 به 44.9 سال افزایش خواهد یافت.