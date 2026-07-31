31 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 31 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
بر اساس گزارش رسانههای محلی، 18 نفر از مهاجران غیرقانونی که تلاش میکردند از مراکش وارد شهر سبته اسپانیا شوند، جان خود را از دست دادند.
بر پایه گزارش رسانههای بینالمللی، وزارت کشور اسپانیا اعلام کرده که برآورد میشود طی 24 ساعت گذشته بیش از 49 هزار نفر با شنا یا از مسیر زمینی وارد سئوتا شده باشند.
نیروهای امنیتی مراکش برای جلوگیری از رسیدن مهاجران غیرقانونی به سئوتا، جادههای شهر فنیدق را مسدود کردند.
در نزدیکی سئوتا تجمعهایی شکل گرفته و شماری از مهاجران تلاش میکنند از مسیر ساحلی و با عبور از موانع امنیتی وارد این شهر شوند.
شهر فنیدق در مراکش که مهاجران از آن بهعنوان یکی از نقاط عبور استفاده میکنند، در مرز سئوتا قرار دارد.