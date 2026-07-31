جان‌باختن 18 مهاجر غیرقانونی در تلاش برای ورود به سبته بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، 18 مهاجر غیرقانونی هنگام تلاش برای ورود به شهر سبته اسپانیا، غرق شدند.