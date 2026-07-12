تیراندازی در نزدیکی جشنواره‌ای در تورنتو 2 کشته و 4 زخمی به جا گذاشت در پی تیراندازی در نزدیکی محل برگزاری یک جشنواره فرهنگی در شهر تورنتوی کانادا، دو نفر کشته و دست‌کم چهار نفر دیگر زخمی شدند.