12 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 12 ژوئیه 2026
تورنتو/ خبرگزاری آنادولو
در پی تیراندازی در نزدیکی محل برگزاری یک جشنواره خیابانی در شهر تورنتوی کانادا، دو نفر جان باختند و دستکم چهار نفر زخمی شدند.
مقامات اعلام کردند این تیراندازی در نزدیکی محل برگزاری جشنوارهای با محوریت فرهنگ آمریکای لاتین در تورنتو رخ داده است.
به گفته مقامات، دو مهاجم که یکدیگر را هدف قرار داده بودند، در جریان تبادل آتش کشته شدند و دستکم چهار نفر نیز در این حادثه زخمی شدند.
مقامات همچنین از کشف دو قبضه سلاح در محل حادثه خبر دادند و اعلام کردند که تاکنون هیچ مظنونی در ارتباط با این تیراندازی بازداشت نشده و تحقیقات ادامه دارد.