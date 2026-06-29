تیراندازی در شمال آلمان چند کشته به جا گذاشت

29 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئن 2026
کلن/ خبرگزاری آنادولو
پلیس شهر لونبورگ اعلام کرد در پی وقوع تیراندازی در شهر اشتاده، عملیات گستردهای در محل حادثه آغاز شده است.
در بیانیه پلیس آمده است که این حادثه چند کشته بر جای گذاشته، اما بر اساس اطلاعات موجود، خطری متوجه عموم مردم نیست.
مقامهای آلمانی اعلام کردند بررسیهای پلیس و تحقیقات درباره علت حادثه، هویت قربانیان و شمار دقیق کشتهشدگان ادامه دارد.
در همین حال، برخی رسانههای آلمانی از جمله «تیآنلاین» مدعی شدند در این تیراندازی پنج نفر کشته شدهاند و روزنامه «بیلد» نیز از کشته شدن چند نفر خبر داد، اما این گزارشها تاکنون از سوی مراجع رسمی تأیید نشده است.