تیراندازی در رستورانی در ایالت آیداهوی آمریکا؛ 3 کشته و 7 زخمی

02 آگوست 2026•بهروزرسانی: 02 آگوست 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
مقامات امنیتی آمریکا اعلام کردند در جریان تیراندازی در یک رستوران در منطقه توئین فالز در جنوب ایالت آیداهو، 3 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند.
به گفته مقامها، این حادثه حدود ساعت 14:00 به وقت محلی رخ داد و مهاجم با یک تفنگ نیمهخودکار وارد رستوران شد و به سوی حاضران آتش گشود.
پلیس اعلام کرد که جسد فرد مهاجم در نزدیکی محل حادثه پیدا شده و تحقیقات برای شناسایی هویت وی و بررسی ابعاد حادثه ادامه دارد.
متیو هیکس، رئیس پلیس توئین فالز، در یک نشست خبری گفت: ماموران هنوز در حال شناسایی مهاجم هستند و از شاهدان عینی نیز تحقیق میکنند.
برخی شاهدان مدعی شدند مهاجم یک سلاح بلند از نوع AR در اختیار داشته و در جریان حادثه یکی از حاضران نیز با یک سلاح کمری به سوی او تیراندازی کرده است.
در ویدئویی که توسط یکی از رانندگان حاضر در محل ضبط شده، فردی مسلح با لباس مشکی در حالی دیده میشود که با یک تفنگ بلند به سمت یک خودروی سفید حرکت میکند و در سمت راننده و سپس صندوق عقب خودرو را باز میکند. راننده ضبطکننده ویدئو نیز با تصور اینکه مهاجم قصد برداشتن سلاحهای بیشتری را دارد، محل را ترک میکند.