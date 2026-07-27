در پی تیراندازی در جشنواره غذایی «بایت آو سیاتل» در شهر سیاتل آمریکا، 2 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند.

تیراندازی در جشنواره غذایی سیاتل 2 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت در پی تیراندازی در جشنواره غذایی «بایت آو سیاتل» در شهر سیاتل آمریکا، 2 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند.

سیاتل/خبرگزاری آنادولو

در پی وقوع تیراندازی در جشنواره غذایی «Bite of Seattle» در شهر سیاتل واقع در ایالت واشنگتن آمریکا، 2 نفر جان خود را از دست دادند و 5 تن دیگر زخمی شدند.

گریس نونز، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی سیاتل، اعلام کرد: این تیراندازی حدود ساعت 18:00 به وقت محلی در جشنواره غذایی «بایت آو سیاتل» در نزدیکی برج مشهور «اسپیس نیدل» رخ داده است.

وی افزود: 2 نفر در محل حادثه جان باختند و 5 مجروح، از جمله یک نفر با وضعیت وخیم، به مرکز پزشکی هاربرویو منتقل شدند.

سوزان گرگ، سخنگوی این مرکز درمانی، نیز اعلام کرد که مجروحان از نواحی دست، شکم و پا آسیب دیده‌اند و روند درمان آنها آغاز شده است.

پس از دریافت گزارش حادثه، نیروهای پلیس و امدادی به محل اعزام شدند و اطراف محل برگزاری جشنواره تخلیه و تدابیر امنیتی تشدید شد.

تاکنون گزارشی درباره بازداشت یا شناسایی عامل تیراندازی منتشر نشده است.

باب فرگوسن، فرماندار ایالت واشنگتن، اعلام کرد نیروهای ویژه گشت ایالتی برای پشتیبانی از پلیس محلی به محل حادثه اعزام شده‌اند.

جشنواره سنتی «بایت آو سیاتل» که نخستین بار در سال 1982 برگزار شد، هر سال به مدت 3 روز برگزار می‌شود و حدود 350 هزار نفر در آن شرکت می‌کنند.