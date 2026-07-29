29 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئیه 2026
مسکو/خبرگزاری آنادولو
سازمان فدرال نظارت بر بهداشت گیاهی روسیه اعلام کرد که واردات شیر و فرآوردههای لبنی از تمامی واحدهای تولیدی ارمنستان از تاریخ 27 ژوئیه متوقف شده است.
بر اساس اعلام این سازمان، در بازرسیهای صورتگرفته از کارخانههای فرآوری لبنیات ارمنستان بین 14 تا 21 ژوئیه، تخلفاتی در زمینه ردیابی منشأ محصولات، اسناد دامپزشکی، کنترل مواد اولیه و ایمنی تولید شناسایی شده است.
نهاد نظارتی روسیه همچنین مدعی شد در برخی محصولات صادراتی از شیر دامهای آلوده به بیماری استفاده شده و ارمنستان از نظام نظارتی کافی برای تایید منشا و ایمنی مواد اولیه برخوردار نیست.
بر اساس دادههای پایگاه آمار تجارت بینالمللی سازمان ملل، ارمنستان در سال 2025 حدود 16 میلیون دلار فرآوردههای لبنی، تخممرغ و عسل به روسیه صادر کرده که 13.5 میلیون دلار آن مربوط به پنیر بوده است.
این اقدام روسیه بار دیگر گمانهزنیها درباره تاثیر تنشهای سیاسی میان مسکو و ایروان بر روابط تجاری دو کشور را پررنگ کرده است.