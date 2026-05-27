27 مه 2026•بهروزرسانی: 27 مه 2026
دمشق/ خبرگزاری آنادولو
بنیاد حقوق و آزادیهای انسانی و کمکهای بشردوستانه ترکیه (İHH) در چارچوب عید قربان، کمکهای گستردهای را در مناطق مختلف سوریه توزیع کرد.
تیمهای میدانی این بنیاد در دمشق، اردوگاههای چادری و همچنین استانهای حلب، حماه، حمص، حسکه، دیرالزور، رقه، قنیطره و لاذقیه اقدام به توزیع گوشت قربانی کردند.
در روند توزیع کمکها، خانوادههای آسیبدیده از جنگ، کودکان یتیم، افراد دارای معلولیت و خانوادههای دارای مشکلات اقتصادی در اولویت قرار گرفتند.
حمزه دینچر، نماینده بنیاد حقوق و آزادیهای انسانی و کمکهای بشردوستانه ترکیه در سوریه، در گفتوگو با خبرنگار آنادولو گفت که این بنیاد از آغاز جنگ داخلی سوریه تاکنون هر سال بدون وقفه فعالیتهای مربوط به قربانی را ادامه داده است.
وی افزود: در چارچوب کمپین «قربانی؛ دعوت به برادری»، امسال نیز قربانیها در شهرهای مختلف سوریه ذبح شده و روند توزیع همچنان ادامه دارد.