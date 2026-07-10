Zuhal Demirci, Aysu Biçer
10 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئیه 2026
لندن/خبرگزاری آنادولو
توبیاس الوود، وزیر مشاور پیشین وزارت دفاع بریتانیا که در نشست ناتو در آنکارا به میزبانی ترکیه در روزهای هفتم و هشتم ژوئیه شرکت کرده بود، گفت که این نشست جایگاه روبهرشد ترکیه را نشان داد.
الوود که علاوه بر مسئولیت خود در وزارت دفاع، پیشتر بهعنوان وزیر مشاور وزارت خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه و آفریقا نیز فعالیت کرده است، در گفتوگو با خبرنگار آنادولو تصریح کرد: فکر میکنم این نشست از این جهت خوب بود که جایگاه روبهرشد ترکیه را به مردم نشان داد و نشان داد اینجا مکانی بسیار توانمند و بسیار خوشایند برای حضور است.
او با اشاره به چالشهای اساسی پیش روی ناتو، اظهار داشت: ناتو اساسا برای مقابله با جنگ متعارف علیه یک دولت طراحی شده بود. این موضوع کاملا قابل فهم بود، اما امروز وقتی بحث حملات سایبری مطرح میشود، این پرسش به وجود میآید که چنین حملاتی چه تاثیری بر ماده 5 ناتو خواهد داشت؛ یا اگر حملاتی در فضا رخ دهد، این امر چه اثری بر ائتلاف ناتو خواهد گذاشت.
الوود با تاکید بر اینکه رابطه نزدیک میان رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا "قابل توجه" است، گفت: پرسش مهم این است که آیا میتوان از این رابطه بیشتر بهره برد یا نه. اردوغان میتواند به هدایت ترامپ به نقطهای بهتر کمک کند.
او همچنین یادآور شد که در چارچوب نشست ناتو در آنکارا، مجمع صنایع دفاعی نیز برگزار شد و در آن، جایگاهی که ترکیه در حوزه پهپادها و زمینههای مشابه به آن رسیده، به نمایش گذاشته شد.