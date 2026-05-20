توافق رهبران روسیه و چین بر تمدید پیمان همکاری 25 ساله رؤسای جمهور روسیه و چین در پکن دیدار کرده و با تمدید پیمان راهبردی خود، خواستار توقف فوری درگیری‌ها در خاورمیانه شدند.

پکن/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش خبرگزاری رسمی چین (شینهوا)، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در جریان سفر رسمی دو روزه خود به پکن، در میدان تیان‌آن‌من مورد استقبال رسمی شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین قرار گرفت و طرفین پس از برگزاری نشست‌های دوجانبه و کارگروهی در تالار بزرگ خلق، بر تمدید «پیمان حسن همجواری، دوستی و همکاری چین و روسیه» که در سال 2001 امضا شده بود، توافق کردند.

شی جین‌پینگ با اشاره به اینکه این توافق‌نامه 25 سال پیش پایه روابط دوستانه بلندمدت و همکاری راهبردی جامع میان دو کشور را بنا گذاشت، تاکید کرد که اهمیت و دوراندیشی این پیمان در شرایط کنونی جهان و با توجه به خطر حاکم شدن «قانون جنگل» بیش از پیش آشکار شده است.



رئیس‌جمهور چین درباره جنگ جاری ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران و پاسخ تهران تصریح کرد که منطقه خلیج و خاورمیانه در نقطه‌ای حساس میان جنگ و صلح قرار دارد و باید فوراً همه درگیری‌ها متوقف شود؛ چرا که پایان این تنش‌ها می‌تواند مشکلات مربوط به تامین انرژی را کاهش داده و به ثبات زنجیره‌های صنعتی، تجاری و اقتصادی جهان کمک کند.



وی همچنین به طرح 4 ماده‌ای پکن برای حل بحران بر پایه اصول همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام به حاکمیت ملی و حاکمیت حقوق بین‌الملل اشاره نمود.

ولادیمیر پوتین نیز با ابراز خرسندی از هماهنگی مواضع دو کشور اعلام کرد که روابط مسکو و پکن به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است.



وی با اشاره به اینکه حجم تجارت دوجانبه طی 25 سال گذشته 30 برابر شده و در سال‌های اخیر به‌راحتی از 200 میلیارد دلار فراتر رفته است، افزود در شرایط تداوم بحران خاورمیانه، روسیه همچنان تامین‌کننده قابل اعتماد منابع انرژی و چین نیز مشتری مسئول این منابع باقی خواهد ماند.



پوتین همکاری دو کشور را از پایه‌های اصلی ثبات جهانی و شکل‌گیری «جهان چندقطبی» دانست و بر تداوم تعامل نزدیک در چارچوب نهادهایی مانند بریکس، سازمان همکاری شانگهای و گروه 20 تاکید کرد.



رئیس‌جمهور روسیه در پایان از همتای چینی خود برای سفر رسمی به روسیه در سال آینده دعوت به عمل آورد.

