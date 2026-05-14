توافق تهران و پکن برای عبور کشتی‌های چینی از هرمز ایران در پی رایزنی‌های دیپلماتیک با چین، اجازه عبور شماری از کشتی‌های این کشور از تنگه هرمز را صادر کرد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

به گزارش خبرگزاری آنادولو به نقل از رسانه‌های ایران، عبور تعدادی از کشتی‌های چینی از تنگه هرمز از شب گذشته در چارچوب پروتکل‌های مدیریت ایرانی و پس از تفاهم میان تهران و پکن آغاز شده است.



یک منبع آگاه اعلام کرد که این تصمیم پس از پیگیری‌های وزیر امور خارجه و سفیر چین در ایران و با توجه به روابط راهبردی دو کشور اتخاذ شده است.

بر اساس این توافق، کشتی‌های مورد درخواست چین پس از هماهنگی با ضوابط و پروتکل‌های تعیین‌شده از سوی ایران، مجوز تردد دریافت کرده‌اند.



این منبع تأکید کرد که اقدام مذکور بر پایه مقررات داخلی ایران انجام شده و نشان‌دهنده مدیریت کامل تهران بر امنیت و تردد دریایی در این گذرگاه راهبردی است.



این هماهنگی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که منطقه شاهد تنش‌های بی‌سابقه پس از حوادث 28 فوریه است و مدیریت تردد در این آبراهه بین‌المللی به یکی از چالش‌های اصلی امنیت انرژی تبدیل شده است.

