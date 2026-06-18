وزیر راه و شهرسازی ایران گفت که در دیدار با وزیر حمل‌ونقل قزاقستان پیشنهاد شد چین به‌عنوان چشمه بار و مبدأ انتقال کالا به قزاقستان و از قزاقستان به ایران و ایران نیز به‌عنوان دروازه‌ای برای دسترسی به اروپا، ترکیه و کشورهای جنوب قفقاز عمل کند.

توافق ایران و قزاقستان برای ایجاد کریدور ترانزیتی شرق به غرب وزیر راه و شهرسازی ایران گفت که در دیدار با وزیر حمل‌ونقل قزاقستان پیشنهاد شد چین به‌عنوان چشمه بار و مبدأ انتقال کالا به قزاقستان و از قزاقستان به ایران و ایران نیز به‌عنوان دروازه‌ای برای دسترسی به اروپا، ترکیه و کشورهای جنوب قفقاز عمل کند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو



فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران در پی سفر به قزاقستان، از نهایی شدن توافقات برای توسعه همکاری‌های ترانزیتی خبر داد و گفت که با هدف بهره‌برداری از ظرفیت ایران به‌عنوان دروازه ترانزیت کالا از چین به اروپا و دسترسی قزاقستان به آب‌های آزاد، به‌زودی قطب های لجستیکی در بنادر مهم دو کشور از جمله شهید رجایی، چابهار و «خارگوس» فعال خواهند شد.

صادق در گفت‌وگو با «ایرنا» اعلام کرد: جلساتی با معاون نخست‌وزیر، وزیر اقتصاد، وزیر تجارت و همگرایی، و وزیر حمل‌ونقل قزاقستان تنظیم و برگزار شد و در هر سه ملاقات، بر ارتقای سطح ترانزیت و حل مشکلات موجود از جمله حمل بار از طریق ریل و حمل‌ونقل جاده‌ای تأکید شد.

وی تصریح کرد: در این دیدارها، پیشنهادهایی نیز با وزیر حمل‌ونقل قزاقستان مطرح شد؛ از جمله اینکه چین به‌عنوان چشمه بار و مبدأ انتقال کالا به قزاقستان و از قزاقستان به جمهوری اسلامی ایران و ایران نیز به‌عنوان دروازه‌ای برای دسترسی به اروپا، ترکیه و کشورهای جنوب قفقاز عمل کند. همچنین موضوع دسترسی قزاقستان به آب‌های آزاد از طریق چابهار نیز مطرح شد که این ابتکارات همگی مورد استقبال قرار گرفت.

صادق گفت: در خصوص اجرایی‌ کردن این پیشنهادات و ارتقای حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای بین قزاقستان و ایران نیز تفاهماتی حاصل شد و بر توسعه ارتباطاتی که شکل خواهد گرفت، تأکید شد.

وزیر راه و شهرسازی ایران افزود: یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید در این سفر، مکان یابی هاب‌های لجستیکی برای انبار کالا و بازتوزیع کالا در مسیر ترانزیت بود؛ هم در قزاقستان و هم در جمهوری اسلامی ایران. با توجه به تفاهم قبلی انجام‌شده و اراضی‌ای که در بندر شهید رجایی بندرعباس مورد تفاهم و توافق قرار گرفته بود تا در اختیار جمهوری قزاقستان برای سرمایه‌گذاری قرار گیرد، بازدیدی نیز از بندر خشک «خارگوس» انجام شد.

صادق خاطرنشان کرد: بر اساس پیشنهادات مطرح‌شده و استقبالی که از سوی جمهوری قزاقستان صورت گرفت، قطعاً سرمایه‌گذاران داخلی کشور نیز با توجه به دستاوردهای این سفر، بررسی‌های لازم را انجام خواهند داد تا هاب‌های لجستیکی در کشور قزاقستان، در بندر خشک خارگوس و بندر اکتائو و در ایران نیز در بندر امیرآباد، آپرین، چابهار و بندرعباس شکل بگیرد.

وی ادامه داد: با توافقی که انجام گرفت، طی کوتاه‌ترین مدت، طرف قزاقستانی در بندر شهید رجایی حضور خواهد یافت و سرمایه‌گذار نیز اراضی را تحویل خواهد گرفت.

اخیرا مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی این کشور، توسعه کریدورهای جایگزین تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه از جمله پاکستان، روسیه و آذربایجان برای تأمین و واردات برخی اقلام مورد نیاز تأکید کرد و خواستار تسریع در عملیاتی‌سازی توافقات مرتبط در این حوزه شد.

عباس صوفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران نیز تصریح کرد که در سال‌های گذشته در توسعه کریدورهای اصلی کشور کوتاهی‌ها و کم‌کاری‌هایی صورت گرفته و به همین دلیل امروز با نوعی عقب‌ماندگی در این حوزه مواجه هستیم و جنگ نشان داد که توجه به توسعه کریدورها تا چه اندازه ضروری است.