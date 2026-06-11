رئیس‌جمهور ایالات متحده تهدید کرد که ارتش آمریکا امشب حملات سنگینی علیه ایران انجام می‌دهد و در آینده کنترل زیرساخت‌های نفتی آن را به دست می‌گیرد.

تهدید ترامپ به حمله نظامی علیه ایران رئیس‌جمهور ایالات متحده تهدید کرد که ارتش آمریکا امشب حملات سنگینی علیه ایران انجام می‌دهد و در آینده کنترل زیرساخت‌های نفتی آن را به دست می‌گیرد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی خود (تروث‌سوشیال) اعلام کرد که ارتش این کشور «امشب ضربه‌ای بسیار سخت» به ایران وارد خواهد کرد.

ترامپ با ادعای اینکه بخش عمده توان تهاجمی و دفاعی ایران پیش از این از بین رفته است، نوشت: «نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانه‌های راداری و پدافند هوایی ایران به همراه بیشتر توان تهاجمی این کشور نابود شده است.»

وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود مدعی شد: «در آینده‌ای نه‌چندان دور، جزیره خارک و دیگر نقاط و زیرساخت‌های نفتی ایران را در اختیار خواهیم گرفت و همان‌گونه که در ونزوئلا انجام دادیم، کنترل کامل بازارهای نفت و گاز را به دست خواهیم آورد.»

