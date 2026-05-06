تهدید ترامپ به ازسرگیری بمباران‌های شدیدتر در صورت عدم توافق ایران رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد که در صورت مخالفت تهران با مفاد توافق، حملات نظامی علیه ایران با شدتی بسیار فراتر از گذشته از سر گرفته خواهد شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اعلام کرد که پایان یافتن عملیات نظامی موسوم به «خشم حماسی» و بازگشایی تنگه هرمز برای تمامی کشورها از جمله ایران، مشروط به پذیرش توافقات پیشین از سوی تهران است.



او اشاره کرد که در صورت حصول توافق، «محاصره بسیار موثر» فعلی، اجازه تردد ایمن را در این آبراهه استراتژیک خواهد داد.

ترامپ با لحنی تهدیدآمیز هشدار داد: «اگر آن‌ها موافقت نکنند، بمباران‌ها آغاز خواهد شد و متأسفانه این بار در سطح و شدت بسیار بالاتری نسبت به قبل خواهد بود.»



این موضع‌گیری تند ساعاتی پس از آن اتخاذ شد که وی از تعلیق موقت طرح ترانزیت کشتی‌های تجاری تحت عنوان «پروژه آزادی» خبر داده بود تا فرصتی برای نهایی‌شدن توافق میان طرفین ارزیابی شود.

