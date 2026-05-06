Aynur Şeyma Asan, Dilara Karataş
06 مه 2026•بهروزرسانی: 06 مه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اعلام کرد که پایان یافتن عملیات نظامی موسوم به «خشم حماسی» و بازگشایی تنگه هرمز برای تمامی کشورها از جمله ایران، مشروط به پذیرش توافقات پیشین از سوی تهران است.
او اشاره کرد که در صورت حصول توافق، «محاصره بسیار موثر» فعلی، اجازه تردد ایمن را در این آبراهه استراتژیک خواهد داد.
ترامپ با لحنی تهدیدآمیز هشدار داد: «اگر آنها موافقت نکنند، بمبارانها آغاز خواهد شد و متأسفانه این بار در سطح و شدت بسیار بالاتری نسبت به قبل خواهد بود.»
این موضعگیری تند ساعاتی پس از آن اتخاذ شد که وی از تعلیق موقت طرح ترانزیت کشتیهای تجاری تحت عنوان «پروژه آزادی» خبر داده بود تا فرصتی برای نهاییشدن توافق میان طرفین ارزیابی شود.