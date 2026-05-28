ارتش چین اعلام کرد که به یک ناو جنگی نیروی دریایی هلند که وارد آب‌های مورد مناقشه در دریای جنوبی چین شده بود، هشدار داده است.

تنش میان چین و هلند در دریای جنوبی چین ارتش چین اعلام کرد که به یک ناو جنگی نیروی دریایی هلند که وارد آب‌های مورد مناقشه در دریای جنوبی چین شده بود، هشدار داده است.

پکن/ خبرگزاری آنادولو

فرماندهی جنوبی ارتش چین با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرد که به یک ناو جنگی نیروی دریایی هلند که وارد آب‌های مورد مناقشه در دریای جنوبی چین شده بود، هشدار داده و علیه آن "مداخله الکترونیکی" انجام داده است.

در این اطلاعیه تصریح شده که ناوچه «دی رویتر» متعلق به نیروی دریایی هلند به‌طور "غیرقانونی" وارد آب‌های اطراف جزایر اسپراتلی شده و بالگرد مستقر در این ناو نیز چندین بار حریم هوایی چین را نقض کرده است.

به گفته پکن، نیروهای دریایی و هوایی چین با ارسال هشدار رادیویی و اقدامات الکترونیکی، این شناور را وادار به ترک منطقه کردند. چین همچنین اقدام هلند را نقض حاکمیت ارضی و تهدیدی برای امنیت و ثبات دریای جنوبی چین توصیف کرد و خواستار توقف "اقدامات تحریک‌آمیز" شد.

هلند تاکنون درباره این حادثه واکنشی نشان نداده است.

گفتنی است، دریای جنوبی چین از دهه‌ها پیش محل اختلافات ارضی میان چین و چند کشور منطقه از جمله فیلیپین، ویتنام، برونئی و مالزی است. پکن مدعی مالکیت بخش عمده این آبراه راهبردی است؛ ادعایی که دادگاه دائمی داوری لاهه در سال 2016 آن را فاقد مبنای قانونی دانست.