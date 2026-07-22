22 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
گسترش تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه از تنگه هرمز به تنگه بابالمندب، نگرانیها درباره اختلالات جدید در عرضه جهانی انرژی، حملونقل دریایی و افزایش هزینهها را تشدید کرده است. در پی ادامه درگیریها میان آمریکا و ایران، عبور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز که یکی از مهمترین گذرگاههای تأمین نفت جهان به شمار میرود، تقریباً به حالت توقف کامل درآمده است.
همزمان با این تحولات، روند افزایشی قیمت نفت ادامه دارد و اختلالات گستردهای در عرضه جهانی انرژی و حملونقل دریایی ایجاد شده است. در حال حاضر نفت خام برنت در نزدیکی سطح 90 دلار معامله میشود و این شرایط موجب افزایش چشمگیر نرخ کرایه حمل و حق بیمه ریسک جنگ شده است.
در حالی که تنش میان آمریکا و ایران در منطقه رو به افزایش است، تصمیم حوثیها برای اعمال محاصره علیه عربستان سعودی، پس از تنگه هرمز، تنش در تنگه بابالمندب را نیز تشدید کرده است. حوثیها مدعی شدند که عربستان سعودی با هدف قرار دادن هواپیمای حامل رهبران این جنبش که از مراسم تشییع در ایران بازمیگشتند، فرودگاه بینالمللی صنعا را هدف حمله هوایی قرار داده است.
در پی این ادعا، حوثیها در اقدامی تلافیجویانه، فرودگاه بینالمللی ابها در عربستان سعودی را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. این گروه همچنین در واکنش به محدودیتهای ائتلاف تحت رهبری عربستان بر حریم هوایی و بنادر یمن اعلام کرد که «محاصره را با محاصره پاسخ خواهیم داد».
در ادامه این تحولات، حوثیهای مورد حمایت ایران از آغاز «محاصره دریایی» علیه عربستان سعودی خبر دادند. پس از این اعلام، نگرانیها نسبت به افزایش هزینههای انرژی و سرایت اختلالات و هزینههای ناشی از تنگه هرمز به تنگه بابالمندب در حملونقل دریایی جهانی بهشدت افزایش یافته است.
پس از اعلام محاصره از سوی حوثیها، شمار نفتکشهای حامل نفت خام که از تنگه بابالمندب عبور کردهاند، 69 درصد کاهش یافته است. تعداد این نفتکشها که در 20 ژوئیه 16 فروند بود، در 21 ژوئیه به 5 فروند کاهش یافت و تا امروز تنها 9 نفتکش از این تنگه عبور کردهاند.