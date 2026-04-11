در پی برقراری آتش‌بس موقت میان ایران و ایالات متحده، بازارهای جهانی و نگاه سرمایه‌گذاران به آغاز مذاکرات دیپلماتیک در اسلام‌آباد دوخته شده است تا سرنوشت ثبات در منطقه و تأثیر آن بر قیمت انرژی و تورم جهانی مشخص شود.

تمرکز بازارهای جهانی بر مذاکرات اسلام‌آباد؛ خوش‌بینی به صلح در خاورمیانه و نوسانات شاخص‌های اقتصادی

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

قیمت‌گذاری‌ها در بازارهای سرمایه جهانی طی هفته گذشته تحت تأثیر انتقال تنش‌های خاورمیانه به میز مذاکره، کاهش قیمت نفت و انتشار داده‌های کلان اقتصادی ایالات متحده قرار داشت. برقراری آتش‌بس موقت که شامل اسرائیل نیز می‌شود، خوش‌بینی‌ها را نسبت به پایان احتمالی درگیری‌ها در منطقه تقویت کرده است.

نوسانات بازار انرژی و تورم



تمایل سرمایه‌گذاران به استقبال از تحولات مثبت، منجر به احیای روحیه ریسک‌پذیری در بازارها شد. با اعلام ایران مبنی بر تداوم عبور امن از تنگه هرمز در طول دوره آتش‌بس، قیمت نفت برنت با کاهش 13.7 درصدی در سطح 91.9 دلار بسته شد، هرچند نگرانی‌ها از فشارهای تورمی ناشی از هزینه‌های انرژی همچنان پابرزاست.

در همین حال، داده‌های اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد که تورم ماه مارس در سطح سالانه 3.3 درصد ثابت مانده که هرچند کمتر از انتظارات بود، اما نسبت به ماه فوریه شتاب گرفته است. این وضعیت باعث شده تا بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) همچنان موضع محتاطانه خود را حفظ کند.

واکنش بازارهای بورس

نیویورک: بورس وال‌استریت هفته مثبتی را پشت سر گذاشت؛ شاخص S&P 500 حدود 3.56 درصد و نزدک 4.45 درصد افزایش یافتند.

اروپا: بازارهای اروپایی شاهد روند صعودی بودند. با این حال، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هشدار داد که حملات اسرائیل به لبنان می‌تواند آتش‌بس میان ایران و آمریکا را تحت فشار شدیدی قرار دهد.

آسیا: اشتهای ریسک در آسیا نیز شکوفا شد؛ شاخص نیکی 225 ژاپن 7.22 درصد و کوسپی کره جنوبی 8.96 درصد رشد کردند.

وضعیت بازار ترکیه



در بازار داخلی ترکیه، شاخص BIST 100 با رشد قابل توجه 8.79 درصدی در سطح 14,073.79 واحد بسته شد. محمد شیمشک، وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه، در سخنانی تأکید کرد که دولت برای تداوم برنامه کاهش تورم و مبارزه با گرانی، تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد. وی خاطرنشان کرد که ترکیه در برابر شوک‌های ناشی از جنگ‌های منطقه‌ای مقاوم است.

سرمایه‌گذاران اکنون منتظر خروجی مذاکرات اسلام‌آباد هستند؛ جایی که هیئت‌های دیپلماتیک ایران و آمریکا برای اولین بار پس از درگیری‌های اخیر، فرآیند دستیابی به یک توافق پایدار را بررسی می‌کنند.

