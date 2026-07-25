تمدید ماموریت فولکر تورک با وجود مخالفت آمریکا و روسیه

سازمان ملل / خبرگزاری آنادولو

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 144 رای موافق، ماموریت فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان را برای چهار سال دیگر تمدید کرد.

در این رأی‌گیری، 10 کشور از جمله آمریکا، روسیه و اسرائیل رای مخالف دادند و 13 کشور نیز رای ممتنع ثبت کردند. بر این اساس، دومین دوره ماموریت تورک از 12 اکتبر 2026 آغاز می‌شود و تا 11 اکتبر 2030 ادامه خواهد داشت.

پیش از رای‌گیری، سازمان غیردولتی «دیده‌بان سازمان ملل» که به حمایت از اسرائیل شناخته می‌شود، کارزاری علیه تمدید ماموریت او به راه انداخته بود. این سازمان، تورک را به دلیل انتقادهای مکرر از اسرائیل و آمریکا و همچنین توصیف پاسخ ایران به حملات آمریکا و اسرائیل به‌عنوان «اقدام تلافی‌جویانه» هدف قرار داده بود.

در مقابل، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از عملکرد فولکر تورک تقدیر کرده است.