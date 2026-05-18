18 مه 2026•بهروزرسانی: 18 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به ارتش اسرائیل اجازه میدهد تا ناوگان جهانی صمود را که هدف آن شکستن محاصره غیرقانونی اعمال شده بر نوار غزه و رساندن کمک به منطقه است، متوقف و «توقیف» کند.
طبق گزارش تلویزیون دولتی اسرائیل، نتانیاهو امروز یک جلسه امنیتی برگزار خواهد کرد.
در این جلسه، طرحهای حمله و «توقیف» ناوگان جهانی صمود مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
در این گزارش آمده است که اسرائیل «اجازه نخواهد داد» محاصره شکسته شود و حمله به ناوگان صمود «در ساعات آینده» انجام خواهد شد.