تلفات نیروهای حشدالشعبی در حملات آمریکا و عربستان سعودی در عراق

29 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
بامداد امروز طی حملات هوایی نیروهای آمریکا و عربستان سعودی به مقرهای حشدالشعبی در استان نینوا و مناطق دیگر عراق، 8 نفر کشته و 4 تن مجروح شدند.
فرماندهی عملیات نینوای وابسته به حشدالشعبی با انتشار بیانیهای رسما تایید کرد که در جریان این حملات به مواضع آنها در شمال عراق، 8 تن جان خود را از دست داده و 4 نفر دیگر مجروح شدهاند.
مدیریت رسانهای حشدالشعبی نیز در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که چندین مرکز وابسته به این سازمان در مناطق مختلف عراق هدف قرار گرفته است.
بر اساس این بیانیه، علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی قابلتوجهی نیز به ساختمانها و اموال این گروه وارد شده است.
این سازمان حملات یادشده را «نقض حاکمیت عراق و هدف قرار دادن نهادهای رسمی امنیتی» توصیف کرده و آن را یک «تشدید بسیار خطرناک» در منطقه دانست.
پیش از این، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (CENTCOM) در اطلاعیهای اعلام کرده بود که نیروهای مسلح این کشور با همراهی عربستان سعودی، اهداف متعلق به گروههای همسو با ایران را در شرق عراق بمباران کردهاند. متعاقب این حملات، وقوع انفجارهایی در بصره و استان واسط در جنوب بغداد نیز گزارش شد.
در همین راستا، وزارت دفاع عربستان سعودی پیشتر مدعی شده بود که سامانههای پدافند هوایی این کشور چندین پهپاد را رهگیری و منهدم کردهاند. به ادعای این وزارتخانه، این پهپادها توسط شبهنظامیان تحت حمایت ایران از خاک عراق پرتاب شده و قصد داشتند تاسیسات نفتی در ریاض و منطقه شرقی عربستان را هدف قرار دهند.