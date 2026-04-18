تلاش ترامپ برای توافق با ایران و فشار بر تل‌آویو تحلیلگران معتقدند اظهارات اخیر ترامپ نشان‌دهنده عزم جدی او برای جلوگیری از شروع مجدد جنگ در لبنان و تسریع در روند دستیابی به توافق با ایران است.

اسرائيل/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش رسانه‌های اسرائيل، «شوک سیاسی ناشی از هشدار قاطع دونالد ترامپ به اسرائیل، تمام معادلات نظامی منطقه را تغییر داده است. رئیس‌جمهور آمریکا با صراحت اعلام کرد که دیگر اجازه بمباران لبنان را نخواهد داد. این لحن تند، مقامات سیاسی تل‌آویو را در وضعیت سردرگمی و استیصال قرار داده است».

تحلیلگران بین‌المللی معتقدند که پیام «دیگر بس است» ترامپ، فراتر از یک توصیه دیپلماتیک و به معنای ممنوعیت عملیاتی برای ارتش اسرائیل است. اکنون در محافل داخلی اسرائیل، این باور تقویت شده که احتمال دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران، بسیار جدی‌تر از بازگشت به جنگ است.

گزارش‌های دیپلماتیک از پیشرفت خیره‌کننده در مذاکرات غیرمستقیم میان واشینگتن و تهران حکایت دارند. گفته می‌شود دو طرف به یک پیش‌نویس توافق 3 صفحه‌ای دست یافته‌اند که می‌تواند به جنگ پایان دهد. ترامپ انتظار دارد طی 1 یا 2 روز آینده دیداری سرنوشت‌ساز انجام شود.

بر اساس ادعاهای مطرح‌شده، این توافق شامل تعهدات سنگینی در حوزه‌های نظامی و هسته‌ای است. ترامپ مدعی شده ایران با توقف حمایت از گروه‌های مسلح و همکاری در زمینه اورانیوم غنی‌شده موافقت کرده است.

به گفته کارشناسان همزمان با فشار بر اسرائیل برای توقف حملات در لبنان، واشینگتن مسیر جدیدی برای مذاکره با سوریه باز کرده است. تلاش ترامپ برای بازسازی نظم منطقه‌ای، تل‌آویو را با این واقعیت روبه‌رو کرده که دوران مانورهای نظامی یک‌جانبه در مرزهای شمالی به پایان رسیده است.

