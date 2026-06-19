Can Hasasu, Halil Silahşör
19 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئن 2026
واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو
کاخ سفید با انتشار بیانیهای مکتوب اعلام کرد که آمادگیها برای گفتگوهای فنی با ایران در حال انجام است، اما سفر جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا به سوئیس فعلاً به تعویق افتاده است.
در این بیانیه با اشاره به سخنان ونس در نشست خبری آمده است که برنامههای مربوط به مذاکرات فنیِ پیشرو هنوز نهایی نشده است.
کاخ سفید با تأکید بر اینکه هیئت آمریکایی در نخستین فرصت ممکن آماده حرکت است، افزود: «لوجستیک این مذاکرات هیچگاه ساده یا قابل پیشبینی نبوده است.» بر این اساس، معاون رئیسجمهور آمریکا امشب سفر خود را آغاز نخواهد کرد و این برنامه موقتاً به تعویق افتاده است.
ونس پیشتر در جریان یک نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرده بود که انتظار میرود مذاکرات فنی با ایران در پایان این هفته آغاز شود و او قصد دارد برای این دیدارها به سوئیس سفر کند، اما زمانبندی آن ممکن است بسته به زمان رسیدن هیئت ایرانی تغییر کند.
انتظار میرود در چارچوب متن توافقنامه بهدستآمده میان آمریکا و ایران، طرفین جزئیات فنی مربوط به آینده برنامه هستهای، برچیدن ذخایر اورانیوم با غنای بالا و مکانیزمهای بازرسی را مورد بحث و بررسی قرار دهند.