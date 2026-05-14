ژنو/خبرگزاری آنادولو

فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دادگاه آمریکا اجرای تحریم‌های اعمال‌شده علیه او را به حالت تعلیق درآورده است.

آلبانزه در این پیام نوشت: دادگاه آمریکا تحریم‌های اعمال‌شده علیه من را تعلیق کرده است.

او همچنین به نقل از قاضی پرونده تاکید کرد که حمایت از آزادی بیان همواره در راستای منافع عمومی است.

وی از خانواده و همه کسانی که در روند دفاع از او حمایت کرده‌اند تشکر و بر اهمیت همبستگی و همراهی تاکید کرد.

ایالات متحده پیش‌تر در ژوئیه 2025 از دبیرکل سازمان ملل خواسته بود که آلبانزه از سمت خود برکنار شود.

واشنگتن او را به «گسترش اظهارات ضداسرائیلی و یهودستیزانه» متهم کرده و حتی هشدار داده بود در صورت عدم اقدام، خود دست به اقدام خواهد زد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا نیز در همان زمان اعلام کرده بود که آلبانزه به دلیل تلاش برای پیگیری اقدامات علیه آمریکا و اسرائیل در دیوان کیفری بین‌المللی، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است.

با این حال، کمیته رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل تصمیم آمریکا را به‌شدت محکوم کرده بود.

آلبانزه نیز در واکنش گفته بود: مجازات کسانی که به جای قدرتمندان از ضعیفان دفاع می‌کنند، نشانه قدرت نیست بلکه نشانه جرم است.

