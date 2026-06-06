تعداد سکوهای نفتی آمریکا افزایش یافت

Gülşen Çağatay
06 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 06 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
براساس گزارش هفتگی شرکت خدمات نفتی «بیکر هیوز»، تعداد سکوهای حفاری فعال در آمریکا طی روزهای 30 می تا پنجم ژوئن جاری دو دکل افزایش یافته و به 431 سکو رسید.
تعداد سکوهای نفتی در آمریکا طی یک سال گذشته در مجموع 11 سکو کاهش یافته است.
گفتنی است، نفت خام برنت معاملات روز پنجشنبه را با 95.03 و روز جمعه را نیز با 93.03 دلار به پایان برد. قیمت هر بشکه نفت خام وست تگزاس آمریکا (WTI) در پایان معاملات روز پنجشنبه به 93.04 و جمعه نیز به 90.54 دلار رسید.