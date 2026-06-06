تعداد سکوهای حفاری فعال در آمریکا طی هفته گذشته به 431 دکل رسید.

تعداد سکوهای نفتی آمریکا افزایش یافت تعداد سکوهای حفاری فعال در آمریکا طی هفته گذشته به 431 دکل رسید.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

براساس گزارش هفتگی شرکت خدمات نفتی «بیکر هیوز»، تعداد سکوهای حفاری فعال در آمریکا طی روزهای 30 می تا پنجم ژوئن جاری دو دکل افزایش یافته و به 431 سکو رسید.

تعداد سکوهای نفتی در آمریکا طی یک سال گذشته در مجموع 11 سکو کاهش یافته است.

گفتنی است، نفت خام برنت معاملات روز پنجشنبه را با 95.03 و روز جمعه را نیز با 93.03 دلار به پایان برد. قیمت هر بشکه نفت خام وست تگزاس آمریکا (WTI) در پایان معاملات روز پنجشنبه به 93.04 و جمعه نیز به 90.54 دلار رسید.