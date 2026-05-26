تظاهرات در استرالیا علیه بدرفتاری اسرائیل با فعالان ناوگان جهانی صمود

26 مه 2026•بهروزرسانی: 26 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش رسانههای استرالیا، گروهی از معترضان در برابر ساختمان پارلمان در کانبرا، در اعتراض به برخورد اسرائیل با فعالان ناوگان جهانی صمود تجمع کردند.
معترضان با سر دادن شعارهایی در حمایت از تحریم اسرائیل، دولت استرالیا را به همدستی در آنچه «نسلکشی در غزه» خواندند، متهم کردند.
نیروهای امنیتی استرالیا برای متفرق کردن معترضان وارد عمل شده و آنها را با استفاده از زور از مقابل ساختمان پارلمان خارج کردند.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل نیز پیشتر ویدئویی از نحوه برخورد نیروهای اسرائیلی با فعالان بازداشت شده در بندر اشدود منتشر کرده بود که در آن صدای او شنیده میشد که میگفت: باید همینگونه رفتار کرد.