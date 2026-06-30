استانبول/ خبرگزاری آنادولو
گوستاوو گونسالس لوپس، وزیر دفاع ونزوئلا و ایوان گیل، وزیر امور خارجه این کشور از تیمهای جستوجو و نجات ترکیه که پس از زمینلرزههای 24 ژوئن در شهر لا گوایرا مشغول عملیات هستند، بازدید کردند.
این دو مقام ونزوئلایی در جریان این بازدید با ناجی آیدان کاراماناوغلو، سفیر ترکیه در کاراکاس نیز دیدار کردند.
وزیر دفاع ونزوئلا در گفتوگو با نیروهای امدادی ترکیه گفت: برای اینکه در شرایط اضطراری بتوان با این سرعت اقدام و چنین سریع سازماندهی کرد، به آموزش و سازماندهی بسیار قوی نیاز است. اینکه از آن سوی اقیانوس در مدت کوتاهی به اینجا آمدهاید، نشاندهنده سطح بالای آمادگی و سازماندهی شما است.
وی با قدردانی از حضور تیم ترکیه در لا گوایرا که بیشترین خسارات جانی و مالی را متحمل شده است، افزود: هنوز امید به نجات افراد زنده وجود دارد و از اینکه در چنین مدت کوتاهی از فاصلهای دور خود را به اینجا رساندید، از شما تشکر میکنیم.