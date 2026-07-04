Sinan Doğan
04 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئیه 2026
کاراکاس/خبرگزاری آنادولو
خوزه آلخاندرو تران، فرماندار ایالت لاگوایرا ونزوئلا که بیشترین خسارت را در دو زمینلرزه اخیر متحمل شده است، از کمکهای بشردوستانه و تجهیزات جستوجو و نجات ترکیه قدردانی کرد.
تران با تشکر از سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» و سفارت ترکیه در کاراکاس گفت ترکیه در میانه این فاجعه از مردم لاگوایرا حمایت کرده و بار دیگر در کنار آنان ایستاده است.
وی اعلام کرد با تلاش گروههای بینالمللی جستوجو و نجات، بیش از شش هزار نفر از زیر آوار نجات یافتهاند و اکنون تنها 37 نفر در بیمارستان بستری هستند.
فرماندار لاگوایرا با اشاره به ابعاد خسارت گفت در این ایالت بیش از 750 ساختمان فروریخته که 180 مورد از آنها کاملاً تخریب شده و بقیه نیز بهشدت آسیب دیدهاند.
به گفته او، حدود 30 هزار نفر تحت تأثیر این فاجعه قرار گرفتهاند و برای خانوادههای بیخانمان اردوگاههای موقت و سیار ایجاد شده است.
تران همچنین از فاطما شاهین، شهردار غازیعینتاب، بهدلیل اختصاص یک ماه حقوق خود به زلزلهزدگان ونزوئلا قدردانی کرد و گفت غازیعینتاب و لاگوایرا شهرهای خواهر هستند.
وی در ادامه از ابراهیم اسر، شهروند ترک مقیم لاگوایرا، که در جریان زلزله 38 نفر را از زیر آوار نجات داد، بهعنوان «قهرمانی گمنام» یاد کرد و گفت او نهتنها در نخستین لحظات جان انسانها را نجات داد، بلکه سپس برای کمکرسانی در کنار تیکا و سفارت ترکیه قرار گرفت.