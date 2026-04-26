تشدید حملات اسرائیل در غزه؛ 5 فلسطینی از جمله یک کودک جان باختند

26 آوریل 2026•بهروزرسانی: 26 آوریل 2026
غزه/خبرگزاری آنادولو
حملات ارتش اسرائیل به غزه ادامه دارد و از صبح امروز در مناطق مختلف این منطقه، 5 فلسطینی از جمله یک کودک در پی تیراندازی و حملات پهپادی و توپخانهای جان خود را از دست دادند.
بر اساس اطلاعات منابع محلی و مسئولان اورژانس، حملات در مناطق جنوبی و مرکزی نوار غزه علیرغم آتشبس، شدت گرفته است.
در غرب شهر رفح در جنوب غزه، بر اثر تیراندازی نظامی اسرائیل یک زن کشته شد.
همچنین در نزدیکی چهارراه کویت در جنوبشرق شهر غزه، هدف قرار گرفتن یک دوچرخه با حمله پهپادی باعث کشته شدن 2 نفر شد.
در منطقه المغراقه در مرکز نوار غزه نیز یک فلسطینی دیگر بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی جان باخت.
در محله شیخ رضوان در شمال شهر غزه نیز یک نوجوان 14 ساله در حملهای جان خود را از دست داد.
همچنین شاهدان عینی از گلولهباران مناطق شرقی خانیونس، تیراندازی از خودروهای نظامی، حملات توپخانهای در اطراف اردوگاه البریج و شلیک بالگردهای اسرائیلی در مناطق مرکزی خبر دادند.