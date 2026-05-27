تشدید حملات اسرائیل به جنوب و شرق لبنان در نخستین روز عید قربان

27 مه 2026•بهروزرسانی: 27 مه 2026
بیروت/ خبرگزاری آنادولو
ارتش اسرائیل علیرغم آتشبسی که از 17 آوریل اجرایی شده و از 17 مه بهمدت 45 روز تمدید شده است، حملات خود به لبنان را در ایام عید نیز ادامه میدهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان (NNA)، جنگندههای اسرائیلی مناطق روستایی شهرکهای فلاوی، بودای و حلبتا در منطقه بعلبک در شرق لبنان را بمباران کردند.
جنگندههای اسرائیل همچنین شهرک شِبعا در شهرستان حاصبیا در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.
شهرکهای قلیله و صلح در شهرستان صور هدف حملات هوایی قرار گرفتند و شهرکهای مجدل زون، منصوری و زبقین نیز با گلولهباران توپخانهای هدف قرار گرفتند.
از سوی دیگر، جنگندههای اسرائیل به شهرک دبین در شهرستان مرجعیون نیز حمله هوایی انجام دادند.
جنگندههای اسرائیل همچنین مناطق روستایی هرمل، دره ارکیه در شهر صیدا، منطقه میان شهرکهای ملیح و لوَیزه در منطقه جزین و شهرک طفاحتا در منطقه زهرانی را هدف حملات خود قرار دادند.
تاکنون گزارشی درباره کشتهها و مجروحان این حملات منتشر نشده است.