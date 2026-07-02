تشدید بیسابقه تنشهای مرزی و حملات هوایی متقابل میان پاکستان و افغانستان
تشدید کمسابقه تنشهای نظامی و موج حملات متقابل هوایی و پهپادی میان افغانستان و پاکستان طی یک هفته اخیر، مرزهای دو کشور را به کانون درگیریهای مرگبار با دهها کشته و مجروح تبدیل کرده است.
02 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئیه 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
طی هفته اخیر، تشدید تنشهای امنیتی در مناطق مرزی مشترک افغانستان و پاکستان، به تبادل آتش سنگین و حملات متقابل پهپادی میان نیروهای دو کشور منجر شد؛ رویدادی که تا کنون دهها کشته و مجروح برجای گذاشته است.
موج تازه درگیریها پس از آن آغاز شد که در تاریخ 27 ژوئن 2026، یک پاسگاه مرزی نیروهای امنیتی پاکستان هدف حمله گروهی از شبهنظامیان قرار گرفت. مقامات اسلامآباد در گزارشهای رسمی خود اعلام کردند در این درگیری مسلحانه 3 نیروی نظامی آنها کشته شدند و مهاجمان بلافاصله پس از حمله به مناطق کوهستانی داخل خاک افغانستان عقبنشینی کردند.
در پاسخ به این رویداد، ارتش پاکستان در تاریخ 28 ژوئن موج گستردهای از حملات هوایی و توپخانهای را علیه پناهگاههای ادعایی شبهنظامیان در ولایات پکتیا، پکتیکا و کنر در افغانستان آغاز کرد. منابع نظامی پاکستان مدعی شدند که در جریان این عملیات برونمرزی حداقل 29 شبهنظامی کشته شده و چندین پایگاه و انبار مهمات به طور کامل منهدم شده است.
مقامات طالبان در کابل با محکوم کردن شدید این عملیات، اعلام کردند که جنگندههای پاکستان به جای مواضع نظامی، مناطق مسکونی و روستایی را هدف قرار دادهاند. به گفته این مقامات، در نتیجه این حملات 36 غیرنظامی کشته و 163 نفر دیگر زخمی شدهاند. آنان همچنین این حملات را نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان توصیف کردند.
تنشها روز گذشته،1 جولای 2026، با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین ابعاد تازهای یافت و ارتش پاکستان از رهگیری و سرنگونی 4 پهپاد نفوذی از خاک افغانستان خبر داد. در واکنش به این تحولات، وزارت دفاع طالبان در افغانستان نیز تایید کرد که با استفاده از تسلیحات هدایتشونده و با دقت بالا پایگاههای مرتبط با گروه تروریستی داعش را در ایالتهای بلوچستان و خیبر پختونخوا در داخل خاک پاکستان هدف قرار داده است.
حملات متقابل اخیر، اجرای توافقات امنیتی پیشین برای مدیریت مرزهای مشترک را با چالش مواجه کرده است. همزمان، نهادهای بینالمللی با ابراز نگرانی از وخامت وضعیت انسانی و افزایش شمار آوارگان در دو سوی مرز، نسبت به پیامدهای احتمالی ادامه این درگیریها هشدار داده و خواستار کاهش تنش و خویشتنداری از سوی طرفین شدهاند.