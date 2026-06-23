توافق آمریکا-ایران و ارزیابی‌ها مبنی بر اینکه این توافق می‌تواند منجر به خروج اسرائیل از جنوب لبنان شود، افزایش انتقادات از واشنگتن را به همراه آورد.

تشدید انتقادات از واشنگتن در اسرائیل پس از توافق آمریکا-ایران توافق آمریکا-ایران و ارزیابی‌ها مبنی بر اینکه این توافق می‌تواند منجر به خروج اسرائیل از جنوب لبنان شود، افزایش انتقادات از واشنگتن را به همراه آورد.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

توافق حاصل شده بین دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ایران، و ارزیابی‌ها مبنی بر اینکه این توافق می‌تواند منجر به خروج اسرائیل از جنوب لبنان شود، انتقادات از واشنگتن در تل‌آویو را تشدید کرده است.

ارزیابی‌های رسانه‌های اسرائیل نشان می‌دهد که دولت ترامپ پس از توافق با تهران، فشار بر تل‌آویو را آغاز کرده و این می‌تواند به پایان حضور نظامی اسرائیل در لبنان منجر شود.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و ترامپ در 18 ژوئن یک توافق الکترونیکی امضا و طرفین مذاکرات برای توافق نهایی برای پایان دادن به جنگ را آغاز کردند.

بنا بر گزارش‌ها، این توافق شامل اقداماتی مانند توقف دزگیری در تمام جبهه‌ها، از جمله در لبنان، بازگشایی تنگه هرمز که برای حمل و نقل انرژی از اهمیت استراتژیک برخوردار است و لغو محاصره دریایی ایران توسط آمریکا می‌شود.

عودد ایلام، رئیس سابق واحد مبارزه با تروریسم موساد، از رویکرد آمریکا در قبال ایران انتقاد کرد و گفت: آمریکایی‌ها توسط ایرانی‌ها مانند فرش ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ایلام در گفتگو با تلویزیون دولتی اسرائیل ادعا کرد که ایالات متحده فشار بر اسرائیل را برای خروج از لبنان آغاز کرده است.

یونی بن مناخم، تحلیلگر اسرائیلی، نیز به کانال 14 گفت: آمریکایی‌ها شروع به اعمال شروطی برای خروج ما از لبنان کرده‌اند.

بن مناخم استدلال کرد که مسئله سلاح‌های حزب‌الله باید قبل از مذاکرات واشنگتن بین هیئت‌های اسرائیلی و لبنانی حل و فصل شود.

او اظهار داشت که این موضوع باید قبل از خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان بررسی شود.

وی گفت که برخی از مقامات امنیتی به او اطلاع داده‌اند که طرف آمریکایی شروع به طرح مسئله خروج اسرائیل از مناطق تحت کنترل خود کرده است.

بن مناخم همچنین ادعا کرد که واشنگتن می‌خواهد اسرائیل را مجبور به خروج از جنوب لبنان کند، بدون اینکه امنیت ساکنان شهرک‌های شمال را تضمین کند.