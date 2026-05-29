ترکیه یاد قربانیان حمله نژادپرستانه زولینگن را گرامی داشت

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای در سی‌وسومین سالگرد حمله نژادپرستانه زولینگن در آلمان، یاد پنج شهروند ترک‌تبار جان‌باخته در این حادثه را گرامی داشت.

در این بیانیه، از قربانیان این حمله با احترام و رحمت یاد شد و همچنین یاد مولوده گنچ که در سال 2022 درگذشت، گرامی داشته شد.

در بیانیه فوق آمده است: مولوده گنچ، که با وجود از دست دادن اعضای خانواده خود در این حمله، سال‌ها با دعوت به خویشتنداری و همزیستی، الگویی ارزشمند از انسانیت و بردباری ارائه کرد، با احترام و قدردانی یاد می‌شود.

وزارت امور خارجه ترکیه همچنین تاکید کرد که آنکارا به مبارزه با نژادپرستی، بیگانه‌هراسی و اسلام‌هراسی که در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده‌اند، در تمامی سطوح ادامه خواهد داد.

گفتنی است، در 29 مه 1993، خانه خانواده گنچ در شهر زولینگن آلمان توسط افراد نژادپرست به آتش کشیده شد. در این حمله، پنج نفر از اعضای خانواده شامل گورسون اینجه، گلستان اوزتورک، حاتجه گنچ، هولیا گنچ و سایمه گنچ جان باختند.

عاملان این حمله پس از گذراندن دوران محکومیت خود آزاد شدند و بنا بر گزارش‌ها، با هویت‌های جدید همچنان در آلمان زندگی می‌کنند. مولوده گنچ، که در این حمله پنج تن از بستگان نزدیک خود را از دست داده بود، سال‌ها پیام‌های وحدت و همبستگی میان جوامع ترک و آلمانی را ترویج کرد و در 30 اکتبر 2022 درگذشت.