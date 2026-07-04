وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه گفت که تجهیزات جست‌وجو و نجات، اقلام ضروری، مواد غذایی و بسته‌های بهداشتی برای ارسال به مناطق زلزله‌زده، تحویل مقام‌های ونزوئلا داده است.

ترکیه کمک‌های بشردوستانه به زلزله‌زدگان ونزوئلا ارسال کرد وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه گفت که تجهیزات جست‌وجو و نجات، اقلام ضروری، مواد غذایی و بسته‌های بهداشتی برای ارسال به مناطق زلزله‌زده، تحویل مقام‌های ونزوئلا داده است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو



محمد نوری ارسوی، وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که تجهیزات جست‌وجو و نجات، اقلام ضروری، مواد غذایی و بسته‌های بهداشتی از طریق سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا»، را برای ارسال به مناطق زلزله‌زده تحویل مقام‌های ونزوئلا داده شده است.

ارسوی تاکید کرد که ترکیه در روزهای آینده کمک‌های خود را در زمینه اسکان و تامین نیازهای اولیه زندگی به زلزله زدگان ونزوئلا ادامه خواهد داد.

وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه همچنین تصریح کرد که آنکارا کمک‌های انسانی را محدود به دوره‌های بحران نمی‌داند و همکاری خود با کشورهای دوست و برادر را در هر شرایطی حفظ می‌کند.

او ابراز امیدواری کرد که آسیب های این فاجعه هرچه زودتر جبران شود و مردم ونزوئلا این دوره دشوار را با همبستگی پشت سر بگذارند.