Fatma Nur Candan
04 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
محمد نوری ارسوی، وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، اعلام کرد که تجهیزات جستوجو و نجات، اقلام ضروری، مواد غذایی و بستههای بهداشتی از طریق سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا»، را برای ارسال به مناطق زلزلهزده تحویل مقامهای ونزوئلا داده شده است.
ارسوی تاکید کرد که ترکیه در روزهای آینده کمکهای خود را در زمینه اسکان و تامین نیازهای اولیه زندگی به زلزله زدگان ونزوئلا ادامه خواهد داد.
وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه همچنین تصریح کرد که آنکارا کمکهای انسانی را محدود به دورههای بحران نمیداند و همکاری خود با کشورهای دوست و برادر را در هر شرایطی حفظ میکند.
او ابراز امیدواری کرد که آسیب های این فاجعه هرچه زودتر جبران شود و مردم ونزوئلا این دوره دشوار را با همبستگی پشت سر بگذارند.