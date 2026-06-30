ترکیه و پاکستان با افزایش تماس‌های دیپلماتیک و اقتصادی، درصدد گسترش همکاری‌های دوجانبه هستند.

ترکیه و پاکستان همکاری‌های اقتصادی را گسترش می‌دهند ترکیه و پاکستان با افزایش تماس‌های دیپلماتیک و اقتصادی، درصدد گسترش همکاری‌های دوجانبه هستند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

ترکیه و پاکستان که در دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا نقش میانجی‌ را ایفا کرده‌اند، این بار با افزایش تماس‌های دیپلماتیک و اقتصادی، درصدد گسترش همکاری‌های دوجانبه میان دو کشور هستند.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در همین چارچوب از دوم تا چهارم ژوئیه به همراه شماری از وزیران و فعالان اقتصادی پاکستانی به ترکیه سفر خواهد کرد. این سفر به دعوت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه انجام می‌شود و در جریان آن، دیدارهای دوجانبه و هیات‌ها و همچنین «مجمع تجاری ترکیه و پاکستان» برگزار خواهد شد.

انتظار می‌رود دو کشور که طی سال‌های اخیر روابط خود را به‌ویژه در حوزه‌های تجارت، اقتصاد، صنایع دفاعی و انرژی توسعه داده‌اند، همکاری‌هایشان را وارد مرحله تازه‌ای کنند. اردوغان و شریف در دیدارهای خود علاوه بر بررسی روابط سیاسی و دیپلماتیک، موضوعات اقتصادی را نیز مورد بحث قرار خواهند داد. در مجمع تجاری دو کشور نیز فضای سرمایه‌گذاری، بخش‌های دارای ظرفیت و فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در ترکیه و پاکستان بررسی می‌شود.

تمرکز اصلی مذاکرات بر چهار حوزه «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «نفت و مواد معدنی ارزشمند»، «منطقه ویژه اقتصادی اختصاص‌یافته به ترکیه» و «خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع برق پاکستان» خواهد بود.

اردوغان سال گذشته در چارچوب سفر خود به جنوب آسیا به پاکستان نیز سفر کرده بود که در نتیجه آن 24 توافق‌نامه در حوزه‌هایی از دفاع و انرژی تا کشاورزی، تجارت، صنعت و ارتباطات امضا شد.

افزایش همکاری‌های حمل‌ونقلی نیز از اولویت‌های مهم دو کشور به شمار می‌رود. ترکیه و پاکستان در نظر دارند خط قطار باری اسلام‌آباد–تهران–استانبول را دوباره فعال کنند. همچنین اجرای پروژه‌های مشترک در مسیر کریدور میانی، کریدور اقتصادی چین–پاکستان و مسیر توسعه از دیگر محورهای مورد بررسی است.