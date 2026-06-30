وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد پروژه مشترک ماهواره «ترک‌ست-بیرونی» با همکاری قطر، پوشش خدمات ماهواره‌ای ترکیه را در مناطق مختلف جهان گسترش خواهد داد.

ترکیه و قطر توافق‌نامه همکاری استراتژیک امضا کردند وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد پروژه مشترک ماهواره «ترک‌ست-بیرونی» با همکاری قطر، پوشش خدمات ماهواره‌ای ترکیه را در مناطق مختلف جهان گسترش خواهد داد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد حقوق فرکانسی و مداری ترکیه در مدار شرقی در چارچوب پروژه ماهواره «ترک‌ست-بیرونی» به طور کامل حفظ خواهد شد و هیچ‌گونه واگذاری در این زمینه صورت نخواهد گرفت.

وی افزود: این ماهواره به نام شرکت «ترک‌ست» در اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) ثبت خواهد شد و ضمن حفظ حقوق مداری ترکیه، نسل جدیدی از ماهواره‌های پرظرفیت را به ناوگان کشور اضافه می‌کند.

اورال‌اوغلو با اشاره به همکاری مشترک با شرکت «اسهیل‌ست» قطر، گفت: ماهواره «ترک‌ست-بیرونی» خدمات خود را در خاورمیانه، شمال آفریقا، اروپا، آسیای مرکزی و آفریقای جنوب صحرا ارائه خواهد کرد.

وی تأکید کرد که این پروژه علاوه بر ارائه اینترنت پهن‌باند پرسرعت، در حوزه‌های ارتباطات هوایی و دریایی، ارتباطات نهادهای دولتی و انتقال داده‌های سازمانی نیز خدمات ارائه می‌دهد و همکاری فضایی میان ترکیه و قطر را وارد مرحله جدیدی خواهد کرد.