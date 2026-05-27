ترکیه میان کودکان یتیم و نیازمند اتیوپی هدیه توزیع کرد

27 مه 2026•بهروزرسانی: 27 مه 2026
آداما/ خبرگزاری آنادولو
در چارچوب برنامه مشترک اداره و بنیاد امور دینی ترکیه با عنوان «طرح قربانی وکالتی 2026»، داوطلبانی که به اتیوپی اعزام شدهاند، در فعالیتهای خود در مناطق روستایی شهر آداما در ایالت اورومیا، کودکان را نیز فراموش نکردند.
داوطلبان با حضور در میان کودکان یتیم این مناطق، با اهدای بادکنک، بستنی و کمکهای نقدی، شادی را به آنان هدیه کردند.
عثمان زکی چاکراوغلو، معاون مدیرکل بنیاد امور دینی ترکیه، گفت که برای نشاندن لبخند بر لب کودکان یتیم به شهر آداما، در 100 کیلومتری آدیسآبابا، آمدهاند.
وی گفت کمکهای خیرین ترکیه هر ماه به خانوادههای نیازمند و کودکان یتیم ارائه و در این چارچوب، به 100 کودک یتیم کمک نقدی ماهانه پرداخت میشود.
چاکراوغلو افزود: با خانوادهها دیدار کردیم و از آنها پذیرایی شد. آنها بسیار خوشحال بودند و ما نیز از رساندن امانت مردم کشورمان به اینجا خوشحالیم. امیدواریم این کمکها افزایش یابد و ادامه پیدا کند.
او همچنین گفت قربانیها پس از ذبح میان نیازمندان توزیع خواهد شد و ابراز امیدواری کرد این کمکها در آینده نیز ادامه داشته باشد.
جمال عبدالقدیر، یکی از دریافتکنندگان کمکهای بنیاد امور دینی، که مادر سه فرزند است، گفت: سال گذشته همسرم را از دست دادم و از بنیاد امور دینی ترکیه کمکهزینه یتیمی دریافت میکنم. بهدلیل پرداخت کمکها پیش از عید، از ترکیه و این بنیاد تشکر میکنم.