ترکیه مداخله اسرائیل در ناوگان جهانی صمود را اقدام جدید دزدی دریایی توصیف و محکوم کرد

18 مه 2026•بهروزرسانی: 18 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیهای اعلام کرد: مداخله نیروهای اسرائیلی در ناوگان جهانی صمود که با هدف انتقال کمکهای بشردوستانه به غزه تشکیل شده و در آبهای بینالمللی صورت گرفت، اقدام جدید دزدی دریایی است و آن را محکوم میکنیم.
بر اساس این بیانیه، شهروندانی از حدود 40 کشور جهان در این ناوگان حضور دارند و «حملات و سیاستهای ارعابآمیز اسرائیل هرگز مانع از تلاش جامعه جهانی برای تحقق عدالت و همبستگی با ملت فلسطین نخواهد شد.»
وزارت امور خارجه ترکیه همچنین تاکید کرد که اسرائیل باید فورا به این مداخله پایان داده و تمامی افراد بازداشت شده در ناوگان را بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند.
در ادامه بیانیه فوق آمده است که اقدامات لازم برای بازگشت امن شهروندان ترک حاضر در این ناوگان به ترکیه انجام شده و روند تحولات با همکاری دیگر کشورها از نزدیک دنبال میشود.
وزارت امور خارجه ترکیه در پایان، جامعه جهانی را به اتخاذ موضعی مشترک و قاطع در برابر اقدامات «غیرقانونی» اسرائیل فراخواند.