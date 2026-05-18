وزارت امور خارجه ترکیه، مداخله نیروهای ارتش اسرائیل در ناوگان جهانی «صمود» در آب‌های بین‌المللی را «اقدام جدید دزدی دریایی» توصیف و آن را محکوم کرد.

ترکیه مداخله اسرائیل در ناوگان جهانی صمود را اقدام جدید دزدی دریایی توصیف و محکوم کرد وزارت امور خارجه ترکیه، مداخله نیروهای ارتش اسرائیل در ناوگان جهانی «صمود» در آب‌های بین‌المللی را «اقدام جدید دزدی دریایی» توصیف و آن را محکوم کرد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: مداخله نیروهای اسرائیلی در ناوگان جهانی صمود که با هدف انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه تشکیل شده و در آب‌های بین‌المللی صورت گرفت، اقدام جدید دزدی دریایی است و آن را محکوم می‌کنیم.

بر اساس این بیانیه، شهروندانی از حدود 40 کشور جهان در این ناوگان حضور دارند و «حملات و سیاست‌های ارعاب‌آمیز اسرائیل هرگز مانع از تلاش جامعه جهانی برای تحقق عدالت و همبستگی با ملت فلسطین نخواهد شد.»

وزارت امور خارجه ترکیه همچنین تاکید کرد که اسرائیل باید فورا به این مداخله پایان داده و تمامی افراد بازداشت‌ شده در ناوگان را بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند.

در ادامه بیانیه فوق آمده است که اقدامات لازم برای بازگشت امن شهروندان ترک حاضر در این ناوگان به ترکیه انجام شده و روند تحولات با همکاری دیگر کشورها از نزدیک دنبال می‌شود.

وزارت امور خارجه ترکیه در پایان، جامعه جهانی را به اتخاذ موضعی مشترک و قاطع در برابر اقدامات «غیرقانونی» اسرائیل فراخواند.