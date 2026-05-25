ترکیه در لیبی 137 پروژه اجرا کرد

25 مه 2026•بهروزرسانی: 25 مه 2026
طرابلس/ خبرگزاری آنادولو
سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) از سال 2011 تاکنون در لیبی در حوزههای آموزش، سلامت، کشاورزی، محیطزیست، میراث فرهنگی و توسعه اجتماعی دهها پروژه اجرا کرده است.
به گفته دکتر علی کششوراوغلو، هماهنگکننده تیکا در طرابلس، این نهاد تاکنون 137 پروژه در لیبی اجرا کرده که بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی صدها هزار نفر تأثیر گذاشته است.
او با اشاره به افتتاح دفتر تیکا در طرابلس در سال 2024 گفت: فعالیتهای این سازمان اکنون ساختار منسجمتری یافته و هدف آن تنها اجرای پروژههای فیزیکی نیست، بلکه توسعه انسانی و اجتماعی مردم لیبی است.
از مهمترین پروژهها میتوان به ایجاد نخستین مرکز شیمیدرمانی کودکان در صبراته، راهاندازی 11 کلاس مونتهسوری برای کودکان دارای نیازهای ویژه و مرمت تئاتر ملی کودکان در طرابلس اشاره کرد.
همچنین ساخت بیمارستان فیزیوتراپی دوستی مصراته و توسعه مرکز آموزش فنی و حرفهای ترکیه–لیبی برای تربیت نیروی ماهر از دیگر اقدامات مهم تیکا در این کشور است.
تیکا تأکید کرده است که تمامی پروژهها با هدف توسعه پایدار و تقویت روابط دوستانه میان ترکیه و لیبی اجرا میشوند.