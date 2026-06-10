10 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیهای به اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، واکنش نشان داد.
در این بیانیه تأکید شده است که اتهامهای بیاساس، تحریکآمیز و غیرواقعی علیه رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، تلاشی از سوی نتانیاهو و همدستانش برای گمراه کردن افکار عمومی بینالمللی است.
وزارت امور خارجه ترکیه با اشاره به نتانیاهو اعلام کرد: دروغهایی که نتانیاهو، متخصص نسلکشی، برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت به آنها متوسل میشود، نمیتواند مسئولیت او را در قبال جنایات سنگینی که مرتکب شده است، پنهان کند.
در ادامه این بیانیه آمده است که ترکیه به بیان صریح حقایق درباره نتانیاهو و همکارانش ادامه خواهد داد و برای پاسخگو کردن عاملان اقداماتی که حقوق بینالملل و ارزشهای انسانی را نادیده گرفتهاند، در مراجع قضایی بینالمللی با قاطعیت تلاش خواهد کرد.