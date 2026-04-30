ترکیه: حمله اسرائیل به ناوگان «صمود» در آب‌های بین‌المللی «دزدی دریایی» است وزارت امور خارجه ترکیه حمله نظامی به ناوگان کمک‌های بشردوستانه غزه در آب‌های بین‌المللی را مصداق بارز راهزنی دریایی و نقض حقوق بشر دانست.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه در واکنش به مداخله اسرائیل علیه ناوگان حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه اعلام کرد: حمله نیروهای اسرائیل به ناوگان جهانی «صمود» در آب‌های بین‌المللی که با هدف رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه تشکیل شده است، یک «اقدام دزدی دریایی» محسوب می‌شود.

در این بیانیه تاکید شد: حمله نیروهای اسرائیل به ناوگان جهانی صمود در آب‌های بین‌المللی، اقدامی دزدی دریایی است؛ این ناوگان با هدف جلب توجه به بحران انسانی در غزه فعالیت می‌کرده و اسرائیل با حمله به آن، ارزش‌های انسانی و حقوق بین‌الملل را هدف قرار داده است.

وزارت امور خارجه همچنین اعلام کرد که این اقدام اسرائیل نقض اصل آزادی کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی است و جامعه جهانی باید در برابر این رفتار غیرقانونی موضع مشترک اتخاذ کند.

همچنین تصریح شد که درباره وضعیت شهروندان ترکیه‌ای و سایر سرنشینان این ناوگان، هماهنگی‌ها و اقدامات لازم با کشورهای مربوطه در حال انجام است.

گفتنی است، ناوگان «صمود» با هدف شکستن محاصره غزه و انتقال کمک‌های بشردوستانه، در قالب «ماموریت بهار 2026» در 12 آوریل از بارسلون حرکت خود را آغاز کرد و سپس با پیوستن کشتی‌های جدید در سیسیل، در 26 آوریل به بیش از 60 کشتی رسید.

این ناوگان در 29 آوریل در نزدیکی جزیره کرت در آب‌های بین‌المللی با مداخله نیروهای اسرائیلی مواجه شد و گزارش‌هایی از توقیف چندین کشتی منتشر شد.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی مسئولان ناوگان، 345 نفر از 39 کشور در این کاروان حضور دارند و ارتباط با ده‌ها قایق همچنان قطع شده و وضعیت سرنشینان نامشخص است.