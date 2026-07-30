30 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئیه 2026
کاراکاس/خبرگزاری آنادولو
پس از دو زمینلرزه بزرگ در ونزوئلا، شورای جهانی بازرگانان تُرک (DTİK) یک تاسیسات تصفیه آب آشامیدنی با ظرفیت روزانه 18 هزار لیتر در شهرک چادری مرکز مدیریت حوادث غیرمترقبه ترکیه «آفاد» برای زلزلهزدگان راهاندازی کرد.
مراسم افتتاح این تاسیسات در شهرک چادری آفاد در ایالت لا گوایرا با حضور ناجی آیدان کاراماناوغلو، سفیر ترکیه در کاراکاس، معاون استاندار لا گوایرا، مقامات محلی و زلزلهزدگان برگزار شد.
در جریان این مراسم، سفیر ترکیه 300 مخزن آب آشامیدنی را میان زلزلهزدگان توزیع کرد.
این سامانه تصفیه آب، نیاز آب آشامیدنی حدود 600 نفر را که در 275 چادر این شهرک اسکان یافتهاند، تامین خواهد کرد.
سفیر ترکیه در سخنانی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین نیازهای خانوادههای آسیبدیده، دسترسی به آب آشامیدنی سالم است، گفت: مایه خرسندی است که امروز سامانهای را به بهرهبرداری میرسانیم که آب آشامیدنی سالم را برای خانوادههایی که تا زمان پایان تعمیر منازل خود در چادرها زندگی میکنند و همچنین ساکنان منطقه فراهم میکند.
بر اساس گزارشها، شمار جانباختگان دو زمینلرزه بزرگ 24 ژوئن در ونزوئلا به 5546 نفر رسیده است.