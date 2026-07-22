ترکیه اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی را محکوم کرد

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای، تاکید کرد: تهدید حوثی‌ها مبنی بر اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی را محکوم می‌کنیم؛ ما همبستگی خود را با ریاض مجدداً تأیید می‌کنیم.

در این بیانیه آمده است: اقدامات و تهدیدهایی که امنیت دریایی و آزادی ناوبری در دریای سرخ و تنگه باب المندب را به خطر می‌اندازند و حمل و نقل دریایی و تجارت جهانی را هدف قرار می‌دهند، باید فوراً پایان یابند.

در پایان این بیانیه تصریح شده است: ما بار دیگر درخواست خود را برای اجتناب از هرگونه اقدامی که می‌تواند تنش موجود در منطقه را تشدید کند، تکرار می‌کنیم.