ترکیه اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی را محکوم کرد

22 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئیه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیهای، تاکید کرد: تهدید حوثیها مبنی بر اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی را محکوم میکنیم؛ ما همبستگی خود را با ریاض مجدداً تأیید میکنیم.
در این بیانیه آمده است: اقدامات و تهدیدهایی که امنیت دریایی و آزادی ناوبری در دریای سرخ و تنگه باب المندب را به خطر میاندازند و حمل و نقل دریایی و تجارت جهانی را هدف قرار میدهند، باید فوراً پایان یابند.
در پایان این بیانیه تصریح شده است: ما بار دیگر درخواست خود را برای اجتناب از هرگونه اقدامی که میتواند تنش موجود در منطقه را تشدید کند، تکرار میکنیم.