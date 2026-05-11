11 مه 2026•بهروزرسانی: 11 مه 2026
پکن/خبرگزاری آنادولو
وزارت خارجه چین اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به دعوت شی جینپینگ، رئیس جمهور چین روزهای 13 تا 15 مه به پکن سفر خواهد کرد.
با اعلام رسمی پکن، خبر سفر ترامپ به چین که پیشتر از سوی واشنگتن مطرح شده بود، تایید شد.
این نخستین سفر ترامپ به چین پس از حدود 8 سال و نیم است.
آخرین سفر یک رئیسجمهور آمریکا به چین در سال 2017 و در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ انجام شده بود؛ در حالی که جو بایدن در دوران ریاستجمهوری خود سفری به چین نداشت.
این سفر در شرایطی انجام میشود که تنشها و اختلافات میان آمریکا و چین در حوزههای تجاری، فناوری و ژئوپلیتیکی ادامه دارد و همزمان بحران ناشی از درگیریهای ایران و اسرائیل نیز به یکی از محورهای مهم گفتوگوها تبدیل شده است.
پیشتر قرار بود این سفر در فاصله 31 مارس تا 2 آوریل انجام شود اما به دلیل درگیریهای منطقهای و تمرکز ترامپ بر تحولات مربوط به ایران به تعویق افتاده بود.
بر اساس گزارشها، دو طرف در این دیدار علاوه بر مسائل اقتصادی و تجاری، درباره موضوع تایوان و فروش گسترده تسلیحات آمریکا به این جزیره نیز گفتوگو خواهند کرد.