13 آوریل 2026•بهروزرسانی: 13 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که کشورهای دیگر نیز برای جلوگیری از فروش نفت ایران همکاری میکنند و این اقدام «بسیار مؤثر» است.
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران در پایگاه هوایی اندروز در ایالت مریلند، با اشاره به تحولات مرتبط با تنگه هرمز، مدعی شد که اوضاع برای آمریکا «بسیار خوب» پیش میرود و آتشبس موقت با ایران نیز همچنان پابرجاست.
وی همچنین به طرح آمریکا برای اعمال محاصره دریایی علیه کشتیهایی که به بنادر ایران وارد یا از آن خارج میشوند اشاره کرد و گفت که این اقدام با همکاری سایر کشورها اجرا خواهد شد.
ترامپ با ادعای اینکه کشورهای دیگر برای خرید نفت به آمریکا روی آوردهاند، تأکید کرد که ایالات متحده منابع نفتی بیشتری نسبت به روسیه و عربستان سعودی در اختیار دارد.