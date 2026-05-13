ترامپ پس از 8.5 سال در سایه تنش‌های خاورمیانه به چین رفت رئیس‌جمهور آمریکا در حالی برای نخستین بار پس از سال 2017 به چین سفر کرده است که جنگ و آتش‌بس شکننده در خاورمیانه، اختلافات تجاری واشنگتن و پکن و امنیت مسیرهای انرژی، در صدر دستور کار دیدارهای او با رئیس‌جمهور چین قرار دارد.

پکن/خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا با هیئتی بلندپایه سیاسی و اقتصادی برای سفری سه‌روزه وارد پکن شد و پس از 8 سال و نیم، بار دیگر به چین سفر کرد.

در این سفر، مقام‌هایی از جمله مارک روبیو وزیر امور خارجه، پیت هگست وزیر دفاع آمریکا و همچنین نمایندگان 17 شرکت بزرگ آمریکایی حضور دارند.

تیم کوک و ایلان ماسک از جمله چهره‌های اقتصادی حاضر در هیئت آمریکایی هستند.

ترامپ قرار است در پکن با شی جین پینگ،​​​​​​​ رئیس‌جمهور چین دیدار و درباره مسائل دوجانبه، تنش‌های تجاری و تحولات خاورمیانه گفت‌وگو کند.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که جنگ میان ایران و اسرائیل و وضعیت شکننده آتش‌بس در منطقه، نگرانی‌هایی درباره امنیت انرژی و تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده است.

همچنین اختلافات تجاری و فناوری میان آمریکا و چین، از جمله تعرفه‌های متقابل، محدودیت‌های فناوری و کنترل صادرات عناصر نادر خاکی، از محورهای اصلی مذاکرات دو طرف خواهد بود.

آمریکا و چین​​​​​​​ پیش‌تر پس از چند دور مذاکرات در ژنو، لندن، استکهلم، مادرید و کوالالامپور، بر سر تعلیق موقت بخشی از تعرفه‌های متقابل و دستیابی به چارچوبی برای کاهش تنش‌های اقتصادی توافق کرده بودند.

