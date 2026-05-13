Emre Aytekin
13 مه 2026•بهروزرسانی: 13 مه 2026
پکن/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با هیئتی بلندپایه سیاسی و اقتصادی برای سفری سهروزه وارد پکن شد و پس از 8 سال و نیم، بار دیگر به چین سفر کرد.
در این سفر، مقامهایی از جمله مارک روبیو وزیر امور خارجه، پیت هگست وزیر دفاع آمریکا و همچنین نمایندگان 17 شرکت بزرگ آمریکایی حضور دارند.
تیم کوک و ایلان ماسک از جمله چهرههای اقتصادی حاضر در هیئت آمریکایی هستند.
ترامپ قرار است در پکن با شی جین پینگ، رئیسجمهور چین دیدار و درباره مسائل دوجانبه، تنشهای تجاری و تحولات خاورمیانه گفتوگو کند.
این سفر در شرایطی انجام میشود که جنگ میان ایران و اسرائیل و وضعیت شکننده آتشبس در منطقه، نگرانیهایی درباره امنیت انرژی و تردد نفتکشها در تنگه هرمز ایجاد کرده است.
همچنین اختلافات تجاری و فناوری میان آمریکا و چین، از جمله تعرفههای متقابل، محدودیتهای فناوری و کنترل صادرات عناصر نادر خاکی، از محورهای اصلی مذاکرات دو طرف خواهد بود.
آمریکا و چین پیشتر پس از چند دور مذاکرات در ژنو، لندن، استکهلم، مادرید و کوالالامپور، بر سر تعلیق موقت بخشی از تعرفههای متقابل و دستیابی به چارچوبی برای کاهش تنشهای اقتصادی توافق کرده بودند.