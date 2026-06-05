ترامپ: پس از پایان پرونده ایران به کوبا خواهیم پرداخت

Hakan Çopur
05 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئن 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا پس از یک مراسم امضای فرمان در کاخ سفید، در جمع خبرنگاران با ادعای اینکه حکومت کوبا «تقریبا فروپاشیده است»، اعلام کرد: پس از پایان پرونده جمهوری اسلامی ایران، واشنگتن به وضعیت کوبا خواهد پرداخت.
وی مدعی شد که حکومت کوبا تقریبا بهطور کامل فروپاشیده و آمریکا قصد دارد به مردم این کشور کمک کند.
رئیسجمهور آمریکا همچنین ادعا کرد که مردم کوبا از واشنگتن درخواست کمک کردهاند.
ترامپ گفت: «آنجا به نوعی در وضعیت فروپاشی قرار دارد به محض اینکه کارمان با جمهوری اسلامی ایران تمام شود، به آنجا رسیدگی خواهیم کرد. من دوست دارم هر بار روی یک موضوع تمرکز کنم. در مسیر بازگشت، توقف کوتاهی در کوبا خواهیم داشت».
وی همچنین درباره تحریمهای جدید آمریکا علیه میگل دیاز-کانل، رئیسجمهور کوبا، اظهار داشت که این اقدامات نتیجهبخش خواهد بود.