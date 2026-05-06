ترامپ: «پروژه آزادی» در تنگه هرمز موقتا متوقف شد

06 مه 2026•بهروزرسانی: 06 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی درباره آخرین وضعیت «پروژه آزادی» در تنگه هرمز اعلام کرد که تصمیم گرفتهاند «پروژه آزادی» که بهعنوان تلاشی برای کمک به عبور کشتیهای گرفتار در تنگه هرمز توصیف شده بود، بهطور موقت متوقف شود.
ترامپ نوشت: «به درخواست پاکستان و سایر کشورها، با توجه به موفقیتهای بزرگ نظامی که در عملیات علیه ایران به دست آوردهایم و همچنین پیشرفت قابلتوجه در مسیر دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران، در حالی که محاصره بهطور کامل همچنان برقرار است، بهطور متقابل تصمیم گرفتیم «پروژه آزادی» را برای مدت کوتاهی متوقف کنیم تا ببینیم آیا توافق نهایی میان طرفها قابل نهاییسازی و امضا خواهد بود یا خیر».
گفتنی است، ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که از 4 مه، به کشتیهای متعلق به کشورهای «بیطرف» که در تنگه هرمز گرفتار شده و ارتباطی با بحران خاورمیانه ندارند، برای عبور از این تنگه کمک خواهند کرد و این اقدام را «پروژه آزادی» نامیده بود.
رسانههای ایران: توقف «پروژه آزادی» نشانه شکست آمریکا است
رسانههای ایرانی، تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای تعلیق موقت «پروژه آزادی» در تنگه هرمز را «شکست» ارزیابی کردند.
در این گزارش آمده است که رسانههای ایران، اقدام ترامپ در متوقف کردن این طرح که با هدف کمک به عبور کشتیهای گرفتار در تنگه هرمز مطرح شده بود، نشانهای از ناتوانی آمریکا در مدیریت این بحران دانستهاند.
خبرگزاری (تسنیم)، خبر مذکور را با عنوان «ترامپ عقبنشینی کرد؛ طرح به اصطلاح «پروژه آزادی» متوقف شد » منتشر کرد.
در این گزارش، تعلیق «پروژه آزادی» بهعنوان ادامه ناکامیهای آمریکا در مواجهه با مسئله تنگه هرمز توصیف شد و آمده است: ترامپ در حالی که تلاش دارد شکست طرح خود را بهنوعی پنهان کند، بار دیگر ادعاهای نادرست همیشگیاش را مطرح کرده است.
خبرگزاری (فارس) نیز با تیتر «عقبنشینی دوباره ترامپ؛ «پروژه آزادی» متوقف شد» به این موضوع پرداخت.
در این گزارش، تصمیم ترامپ برای توقف موقت این طرح، اقدامی در واکنش به «هشدارهای قاطع ایران» تفسیر شد.